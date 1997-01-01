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Дизайн и декор в школе "Archi"
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Описание: на занятиях дети знакомятся с базовыми основами дизайна, стилями и направлениями, колористикой, текстурами и фактурами, используемыми материалами, учатся правильно осуществлять подачу вручную и в компьютерных программах, предназначенных для графического и интерьерного дизайна. Также дети учатся декорировать элементы интерьера, создавать дизайнерские украшения, посуду, мебель, постеры и многое другое. Преподаватель учит юных дизайнеров сочетать текстуры и фактуры в инсталляциях и декоративных композициях. В ходе обучения ребята узнают имена ведущих дизайнеров, изучают их работы, определяют основные требования к дизайну среды на современном рынке, рисуют эскизы, проекты, планы. И самостоятельно создают разные дизайнерские вещи, современные инсталляции, интерьеры.
Программа занятий складывается из трех ступеней обучения:
1 ступень - проектирование: ручная подача. Ребенок сам создает проект интерьера своей комнаты, рабочего уголка, уголка для питомца, комнаты для родителей или класса под руководством профессионала.
2 ступень - компьютерная графика. Помогает погрузиться в мир компьютерных технологий, ребята знакомятся с основными графическими программами для дизайнеров-профессионалов: Corel Draw, Adobe Photoshop, 3D Max и создают свое портфолио.
3 ступень - искусство инсталляции. Здесь ребята узнают о самых интересных инсталляциях, научатся выражать себя, смогут подготовить собственный перфоманс или инсталляцию. Самые креативные примут участие в международных конкурсах, где смогут заявить о себе.
Каждая ступень обучения рассчитана на 4 месяца, но формат занятия позволяет присоединиться к группе в любой момент.
Стоимость:
- для групп 6-9 лет - 2500 рублей в месяц (1 раз в выходной);
- для групп 10-15 лет - 2800 рублей в месяц (1 раз в выходной);
- для всех групп - 3200 рублей в месяц (2 раза в неделю);
- разовое занятие - 500-800 рублей.
Возрастные группы:
- от 6 до 9 лет;
- от 10 до 15 лет.
Продолжительность:
- для групп 6-9 лет - 1 час 30 минут;
- для групп 10-15 лет - 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю в выходной или 2 раза в неделю в будни.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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