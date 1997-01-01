Дизайн и декор в школе "Archi"

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Описание: на занятиях дети знакомятся с базовыми основами дизайна, стилями и направлениями, колористикой, текстурами и фактурами, используемыми материалами, учатся правильно осуществлять подачу вручную и в компьютерных программах, предназначенных для графического и интерьерного дизайна. Также дети учатся декорировать элементы интерьера, создавать дизайнерские украшения, посуду, мебель, постеры и многое другое. Преподаватель учит юных дизайнеров сочетать текстуры и фактуры в инсталляциях и декоративных композициях. В ходе обучения ребята узнают имена ведущих дизайнеров, изучают их работы, определяют основные требования к дизайну среды на современном рынке, рисуют эскизы, проекты, планы. И самостоятельно создают разные дизайнерские вещи, современные инсталляции, интерьеры.

Программа занятий складывается из трех ступеней обучения:

1 ступень - проектирование: ручная подача. Ребенок сам создает проект интерьера своей комнаты, рабочего уголка, уголка для питомца, комнаты для родителей или класса под руководством профессионала.

2 ступень - компьютерная графика. Помогает погрузиться в мир компьютерных технологий, ребята знакомятся с основными графическими программами для дизайнеров-профессионалов: Corel Draw, Adobe Photoshop, 3D Max и создают свое портфолио.

3 ступень - искусство инсталляции. Здесь ребята узнают о самых интересных инсталляциях, научатся выражать себя, смогут подготовить собственный перфоманс или инсталляцию. Самые креативные примут участие в международных конкурсах, где смогут заявить о себе.

Каждая ступень обучения рассчитана на 4 месяца, но формат занятия позволяет присоединиться к группе в любой момент.

Стоимость:

для групп 6-9 лет - 2500 рублей в месяц (1 раз в выходной);

для групп 10-15 лет - 2800 рублей в месяц (1 раз в выходной);

для всех групп - 3200 рублей в месяц (2 раза в неделю);

разовое занятие - 500-800 рублей.

Возрастные группы:

от 6 до 9 лет;

от 10 до 15 лет.

Продолжительность:

для групп 6-9 лет - 1 час 30 минут;

для групп 10-15 лет - 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю в выходной или 2 раза в неделю в будни.

Количество человек в группе: до 10 человек.