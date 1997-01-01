Дзюдо для девочек в ДЮСШ "Богатырь"

Информация

Описание: занятия дзюдо помогают девочкам вырасти сильными, уверенными в себе и дисциплинированными. Но в то же время занятия нисколько не мешают, а даже способствуют развитию нежности и женственности в маленьких девочках. Потому как основная тактика в этом виде боевых искусств не напор и сила, а ловкость и гибкость.

Благодаря занятиям девочка приобретет навыки самообороны и научится защищать себя, что бывает иногда жизненно важным.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 11 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Израйлева Татьяна Сергеевна - мастер спорта России, стаж работы - более 10 лет.