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Дзюдо для девочек в ДЮСШ "Богатырь"
Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Тихая, ул. Пацаева, 2
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: занятия дзюдо помогают девочкам вырасти сильными, уверенными в себе и дисциплинированными. Но в то же время занятия нисколько не мешают, а даже способствуют развитию нежности и женственности в маленьких девочках. Потому как основная тактика в этом виде боевых искусств не напор и сила, а ловкость и гибкость.
Благодаря занятиям девочка приобретет навыки самообороны и научится защищать себя, что бывает иногда жизненно важным.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 11 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Израйлева Татьяна Сергеевна - мастер спорта России, стаж работы - более 10 лет.
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