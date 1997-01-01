Дзюдо в ЦСКА

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Корабельная Набережная, 21
- +7 (423) 265-06-00
- +7 (423) 299-76-64
- +7 (423) 229-76-64
- +7 (904) 629-76-64
Владивосток, По-ов. Песчанный, ул. Набережная (с. Береговое), 7
- +7 (423) 293-33-25
Информация
Описание: Дети занимаются общефизической подготовкой.
Возраст: От 10-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
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Бокс в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 6 до 18 лет До 2000 руб Частная
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Айкидо в группе выходного дня во Всестилевой Федерации АйкидоОт 5 до 16 лет До 2500 руб Государственная
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Каратэ в Спортивной школе "Русич"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Бокс в спортивном клубе АльфаОт 7 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
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Кудо спортивном клубе БратОт 3 до 18 лет От 1200 до 1500 руб Частная
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Каратэ Кекусин Будокай в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 12 до 18 лет От 300 до 2000 руб Государственная
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Дзюдо-самбо в спортивном комплексе МолодежныйОт 5 до 18 лет От 3000 до 3000 руб Государственная
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Кудо в фитнес-клубе БагираОт 7 до 18 лет От 1800 до 2400 руб Частная
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Баскетбол в Краевом доме физкультурыОт 9 до 16 лет Частная
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Самбо в СК "Юность"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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