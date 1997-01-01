Единоборства в Военно-патриотическом клубе

Информация

Описание: В программу входит: дзюдо, самбо и джиу джитсу.

Перед занятиями обязательно необходимо пройти медицинский осмотр и иметь справку от педиатора.

Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.

Продолжительность занятия: от 1 до 4-х часов.

Преподаватели: Щикотихин Михаил Николаевич - первый дан дзюдо, Гришко Анатолий Михайлович - четвертый дан дзюдо (тренер-преподаватель).

Форма: приобретается самостоятельно.