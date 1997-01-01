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Единоборства в Военно-патриотическом клубе
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
Информация
Описание: В программу входит: дзюдо, самбо и джиу джитсу.
Перед занятиями обязательно необходимо пройти медицинский осмотр и иметь справку от педиатора.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: от 1 до 4-х часов.
Преподаватели: Щикотихин Михаил Николаевич - первый дан дзюдо, Гришко Анатолий Михайлович - четвертый дан дзюдо (тренер-преподаватель).
Форма: приобретается самостоятельно.
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