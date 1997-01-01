Эко-студия "Литораль" в детском клубе "Прометей"

Информация

Описание: занятия зачастую проходят на свежем воздухе, дети ходят в походы, собирают природный материал, из которого в дальнейшем своими руками изготовливают красивые поделки. На занятиях дети изучают краеведение, знакомятся с природой, а также в рамках учеюной программы участвуют в экологических конкурсах.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: от 2 до 3 часов.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 12 чловек.

Расписание работы: пятница, суббота, с 14:00 до 20:00 (расписание обусловлено рабочим графиком преподавателя).

Преподаватели: Муруева Виктория Васильевна.