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Экспресс-подготовка к школе в Центре "Чайка"
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Описание: в программу подоготовки детей к школе включены такие виды познавательной деятельности, как основы математики, обучение грамоте, развитие речи, чтение, логика, психологическая подготовка детей к школе.
Дети учатся правильному произношению слов, пополняют словарный запас, формируют грамматический строй и связную речь. На занятиях дети изучают цифры, арифметические знаки, вычисление, в процессе обучения у них формируется аналитическое мышление.
В ходе обучения ребята развивают коммуникативные способности, формируют представление о разных типах текста, знакомятся с художественной литературой, что способствует пониманию литературно-художественного искусства и развитию интеллекта, речи, а также позитивного отношения к миру.
Для детей подготовительной группы возможно посещение дополнительных занятий по программе, в которую входит подготовка руки к письму, логика, чтение и составление рассказов, а также второй урок английского языка.
Возраст: от 6 до 7 лет (группы формируются по возрасту и уровню подготовленности детей).
Стоимость: 4500 рублей в месяц.
Продолжительность: 2 часа с перерывами.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек в группе.
Преподаватель: Кадникова Ольга Анатольевна.
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