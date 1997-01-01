Экспресс-программа "Дошколенок" в Детском клубе "Ай да Я"

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Описание: экспресс-программа по подготовке к школе включает в себя обучение всему необходимому, что понадобится ребенку при поступлении в первый класс, и реализуется в короткие сроки. Ребенок учится читать, писать печатными буквами, считать. На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму. Обучение выстраивается в игровой форме, чтобы подрастающим дошколятам было интересно и увлекательно выполнять задания. Занятия возможны как в группе, так и индивидуально. Курс рассчитан на 4 месяца, состоит из 32 занятий.

Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (продолжительностью от 2 до 4 месяцев).

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Романова Татьяна Владимировна.