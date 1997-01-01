Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"

Информация

Описание: школа является единственной в России с сертифицированной программой обучения эмоциональному интеллекту. Все программы школы разработаны на научной модели основателей концепции эмоционального интеллекта, профессоров Йельского университета и университета Нью-Гемпшир, при научной поддержке Института психологии РАН.

Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для решения задач.

В чем польза развития эмоционального интеллекта для ребенка:

формируется умение эффективно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, не испытывая чрезмерного стресса;

появляется умение управлять своим поведением и осознавать последствия своих действий;

формируется способность направлять эмоции в нужное русло.

Программа обучения состоит из трёх триместров, по итогу каждого триместра - открытые уроки с участием родителей. Для каждой возрастной группы формируется своя программа, направленная на приобретение ребенком навыков соответствующих его возрасту.

Стоимость: 4500 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. Также действует скидка на обучение для второго ребенка - 20%.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет - эмоциональная подготовка к школе;

от 7 до 9 лет - развитие эмоционального интеллекта;

от 10 до 13 лет - эмоциональное лидерство.

Продолжительность: 60 минут для занятий по 2 раза в неделю. Есть возможность заниматься 1 раз в неделю в выходной. Продолжительность занятия будет 120 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю в будни или 1 раз в выходные.

Количество человек в группе: до 8-10 человек.

