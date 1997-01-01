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Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"
Адреса
- +7 (914) 320-74-47
Информация
Описание: школа является единственной в России с сертифицированной программой обучения эмоциональному интеллекту. Все программы школы разработаны на научной модели основателей концепции эмоционального интеллекта, профессоров Йельского университета и университета Нью-Гемпшир, при научной поддержке Института психологии РАН.
Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для решения задач.
В чем польза развития эмоционального интеллекта для ребенка:
- формируется умение эффективно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, не испытывая чрезмерного стресса;
- появляется умение управлять своим поведением и осознавать последствия своих действий;
- формируется способность направлять эмоции в нужное русло.
Программа обучения состоит из трёх триместров, по итогу каждого триместра - открытые уроки с участием родителей. Для каждой возрастной группы формируется своя программа, направленная на приобретение ребенком навыков соответствующих его возрасту.
Стоимость: 4500 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. Также действует скидка на обучение для второго ребенка - 20%.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет - эмоциональная подготовка к школе;
- от 7 до 9 лет - развитие эмоционального интеллекта;
- от 10 до 13 лет - эмоциональное лидерство.
Продолжительность: 60 минут для занятий по 2 раза в неделю. Есть возможность заниматься 1 раз в неделю в выходной. Продолжительность занятия будет 120 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю в будни или 1 раз в выходные.
Количество человек в группе: до 8-10 человек.
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