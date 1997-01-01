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        Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"

        Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"

        Тел: <i></i>
        Развитие детей Развитие интеллекта
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 4500
        Возраст: 4 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17
        • +7 (914) 320-74-47
        Информация

        Описание: школа является единственной в России с сертифицированной программой обучения эмоциональному интеллекту. Все программы школы разработаны на научной модели основателей концепции эмоционального интеллекта, профессоров Йельского университета и университета Нью-Гемпшир, при научной поддержке Института психологии РАН.

        Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для решения задач.

        В чем польза развития эмоционального интеллекта для ребенка:

        • формируется умение эффективно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, не испытывая чрезмерного стресса;
        • появляется умение управлять своим поведением и осознавать последствия своих действий;
        • формируется способность направлять эмоции в нужное русло.

        Программа обучения состоит из трёх триместров, по итогу каждого триместра - открытые уроки с участием родителей. Для каждой возрастной группы формируется своя программа, направленная на приобретение ребенком навыков соответствующих его возрасту.

        Стоимость: 4500 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно. Также действует скидка на обучение для второго ребенка - 20%.

        Возрастные группы:

        • от 4 до 6 лет - эмоциональная подготовка к школе;
        • от 7 до 9 лет - развитие эмоционального интеллекта;
        • от 10 до 13 лет - эмоциональное лидерство.

        Продолжительность: 60 минут для занятий по 2 раза в неделю. Есть возможность заниматься 1 раз в неделю в выходной. Продолжительность занятия будет 120 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю в будни или 1 раз в выходные.

        Количество человек в группе: до 8-10 человек.
         

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