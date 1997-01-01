Эстетическое развитие в центре "Улыбка"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
- +7 (423) 224-52-53 , вахта
- +7 (423) 255-16-36 , Марина Фёдоровна, руководитель
Информация
Описание: В программе: музыка, танец, английский язык, актерское мастерство и уроки творчества.
Возраст: от 3-х до 6-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: 2200 руб. в месяц.
Преподаватели: Рябец Марина Федоровна - руководитель.
-
Эстетическое развитие в Школе "Эврика"От 3 до 4 лет От 500 до 3500 руб Частная
-
Кружок "Для леди и джентльменов" в Центре учебной подготовки "Формула"От 7 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
Этикет в Школе хороших манер "Лица"От 6 до 14 лет От 4000 руб Частная
-
Школа юной Леди в Paese SchoolОт 7 до 13 лет От 999 руб Частная
-
Студия "Маленькая страна" в клубе "Юный Техник"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...