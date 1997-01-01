Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"

Информация

Описание: Студия "Крылья" научит ребенка владеть своим телом, двигаться в такт музыке, раскрепощаться и творчески проявлять себя. Также студия ставит перед собой задачу создать теплый и дружеский коллектив, где каждый ребенок сможет найти себе друзей и, при необходимости, получить максимум поддержки от преподавателей.

В программе обучения:

ритмика;

эстрадный танец и основы современной хореографии;

развитие навыков актерского мастерства.

В программу занятий входит ведение дневника успеваемости, в котором преподаватель отмечает все успехи ребенка. Также, два раза в год проводится открытый урок, на котором родители могут оценить успехи маленького танцора. В будущем планируется проведение отчетного концерта студии один раз в год. Помимо этого, в планы студии входит участие в различных детских конкурсах, концертах и фестивалях – так как, это необходимо для реализации творческого потенциала маленьких учеников.

Возраст: с 3-х до 11-ти лет. Дети делятся на группы: 3-5 лет; 6-8 лет; 9-11 лет.

Расписание занятий: тренировки проходят 2 - 3 раза в неделю, в зависимости от возраста.

Продолжительность занятия: 1 час.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Расписание занятий:

Группа 3-5 лет Вт, Чт 16.30 - 17.30

Группа 6 – 8 лет Пн, Ср, Пт 15.00 – 16.00

Группа 9 – 11 лет Вт, Чт, Сб 15.00 – 16.00

Стоимость: абонемент на месяц

Группа 3 – 5 лет 1700 рублей,

Группа 6 – 8 лет 2200 рублей,

Группа 9 – 11 лет 2200 рублей.

Разовое занятие - 350 рублей.

Для семей с двумя и более детьми скидка на абонемент в детскую студию 15 %.

Форма одежды: для девочек: черный купальник, черные чешки, белые носки; для мальчиков: футболка и шорты, чешки.