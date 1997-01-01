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        Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"

        Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"

        Танцы
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 1700 - 2200
        Возраст: 3 - 11 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 1
        • +7 (423) 294-05-02
        • +7 (423) 201-28-11
        Информация

        Описание: Студия "Крылья" научит ребенка владеть своим телом, двигаться в такт музыке, раскрепощаться и творчески проявлять себя. Также студия ставит перед собой задачу создать теплый и дружеский коллектив, где каждый ребенок сможет найти себе друзей и, при необходимости, получить максимум поддержки от преподавателей.

        В программе обучения:

        • ритмика;
        • эстрадный танец и основы современной хореографии;
        • развитие навыков актерского мастерства.

        В программу занятий входит ведение дневника успеваемости, в котором преподаватель отмечает все успехи ребенка. Также, два раза в год проводится открытый урок, на котором родители могут оценить успехи маленького танцора. В будущем планируется проведение отчетного концерта студии один раз в год. Помимо этого, в планы студии входит участие в различных детских конкурсах, концертах и фестивалях – так как, это необходимо для реализации творческого потенциала маленьких учеников.

        Возраст: с 3-х до 11-ти лет. Дети делятся на группы: 3-5 лет; 6-8 лет; 9-11 лет.

        Расписание занятий: тренировки проходят 2 - 3 раза в неделю, в зависимости от возраста. 

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Количество человек в группах: до 10 человек.

        Расписание занятий:

        • Группа 3-5 лет Вт, Чт 16.30 - 17.30
        • Группа 6 – 8 лет Пн, Ср, Пт 15.00 – 16.00
        • Группа 9 – 11 лет Вт, Чт, Сб 15.00 – 16.00

        Стоимость: абонемент на месяц

        • Группа 3 – 5 лет 1700 рублей, 
        • Группа 6 – 8 лет 2200 рублей,
        • Группа 9 – 11 лет 2200 рублей.

        Разовое занятие - 350 рублей.

        Для семей с двумя и более детьми скидка на абонемент в детскую студию 15 %.

        Форма одежды: для девочек: черный купальник, черные чешки, белые носки; для мальчиков: футболка и шорты, чешки.

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