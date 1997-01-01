Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"

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Адреса
- +7 (423) 294-05-02
- +7 (423) 201-28-11
Информация
Описание: Студия "Крылья" научит ребенка владеть своим телом, двигаться в такт музыке, раскрепощаться и творчески проявлять себя. Также студия ставит перед собой задачу создать теплый и дружеский коллектив, где каждый ребенок сможет найти себе друзей и, при необходимости, получить максимум поддержки от преподавателей.
В программе обучения:
- ритмика;
- эстрадный танец и основы современной хореографии;
- развитие навыков актерского мастерства.
В программу занятий входит ведение дневника успеваемости, в котором преподаватель отмечает все успехи ребенка. Также, два раза в год проводится открытый урок, на котором родители могут оценить успехи маленького танцора. В будущем планируется проведение отчетного концерта студии один раз в год. Помимо этого, в планы студии входит участие в различных детских конкурсах, концертах и фестивалях – так как, это необходимо для реализации творческого потенциала маленьких учеников.
Возраст: с 3-х до 11-ти лет. Дети делятся на группы: 3-5 лет; 6-8 лет; 9-11 лет.
Расписание занятий: тренировки проходят 2 - 3 раза в неделю, в зависимости от возраста.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Расписание занятий:
- Группа 3-5 лет Вт, Чт 16.30 - 17.30
- Группа 6 – 8 лет Пн, Ср, Пт 15.00 – 16.00
- Группа 9 – 11 лет Вт, Чт, Сб 15.00 – 16.00
Стоимость: абонемент на месяц
- Группа 3 – 5 лет 1700 рублей,
- Группа 6 – 8 лет 2200 рублей,
- Группа 9 – 11 лет 2200 рублей.
Разовое занятие - 350 рублей.
Для семей с двумя и более детьми скидка на абонемент в детскую студию 15 %.
Форма одежды: для девочек: черный купальник, черные чешки, белые носки; для мальчиков: футболка и шорты, чешки.
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