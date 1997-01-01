Этикет в Школе хороших манер "Лица"

Информация

Описание: занятия направлены на духовное и интеллектуальное развитие ребенка. Занятия проходят как на русском, так и на английском языках.

В программе обучения:

Культура речи;

Международный этикет;

Ораторское искусство, музыка и живопись;

Занятия по коммуникабельности и уверенности в себе, такие, как актерское мастерство и сценическое движение;

Выездные мероприятия, такие, как практика в ресторанах, посещение театра и музеев.

А также обучение стрельбе из лука, квесты по этикету, знакомства с элитарными видами спорта, фотопозирование и участие в профессиональных фотосессиях.

Кроме того, в ходе обучения ребята участвуют во Всероссийском конкусре по этикету.

Какую пользу получат ребята благодаря занятиям:

освоят умение презентовать себя;

приобретут знания светского, делового и столового этикета;

получат практику в реальных условиях и ситуациях;

научатся общаться и договариваться, разовьют красивую речь.

Стоимость:

4000 рублей в месяц - программа "Standart"

6000 рублей в месяц - программа "Premium"

10000 рублей в месяц - программа "VIP"

Курс обучения составляет 4 месяца. Программы обучения отличаются разнообразием дисциплин, местами проведения занятий и количеством выездных мероприятий.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.