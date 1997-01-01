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Этикет в Школе хороших манер "Лица"
Цена: От 4000
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17
- +7 (914) 320-74-47
Информация
Описание: занятия направлены на духовное и интеллектуальное развитие ребенка. Занятия проходят как на русском, так и на английском языках.
В программе обучения:
- Культура речи;
- Международный этикет;
- Ораторское искусство, музыка и живопись;
- Занятия по коммуникабельности и уверенности в себе, такие, как актерское мастерство и сценическое движение;
- Выездные мероприятия, такие, как практика в ресторанах, посещение театра и музеев.
А также обучение стрельбе из лука, квесты по этикету, знакомства с элитарными видами спорта, фотопозирование и участие в профессиональных фотосессиях.
Кроме того, в ходе обучения ребята участвуют во Всероссийском конкусре по этикету.
Какую пользу получат ребята благодаря занятиям:
- освоят умение презентовать себя;
- приобретут знания светского, делового и столового этикета;
- получат практику в реальных условиях и ситуациях;
- научатся общаться и договариваться, разовьют красивую речь.
Стоимость:
- 4000 рублей в месяц - программа "Standart"
- 6000 рублей в месяц - программа "Premium"
- 10000 рублей в месяц - программа "VIP"
Курс обучения составляет 4 месяца. Программы обучения отличаются разнообразием дисциплин, местами проведения занятий и количеством выездных мероприятий.
Возраст: от 6 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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