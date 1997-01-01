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Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12
- +7 (994) 007-11-33 , директор
- +7 (914) 701-26-13
Информация
Шахматный клуб "Этюд" ведёт набор детей от 5 до 12 лет в группы начинающих.
Клуб является филиалом Шахматной федерации г. Владивостока.
Шахматы развивают у детей такие качества, как:
- Память;
- Логику;
- Стратегическое мышление;
- Пространственное воображение;
- Усидчивость;
- Амбициозность и желание побеждать.
Кроме этого, занятия шахматами помогают подготовить ребёнка к школе. Занятия построены таким образом, что 5-летний ребёнок к концу учебного года спокойно переносит полутора, а то и двухчасовое занятие.
Опытные тренеры Федерации города, умеющие найти подход к любому ребёнку, на счёту которых большое кол-во подготовленных разрядников и победителей соревнований разного уровня.
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Стаж 19 летОтзывов: 2Стаж 19 летОтзывов: 4
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Стаж 9 летОтзывов: 4Стаж 9 летОтзывов: 4
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