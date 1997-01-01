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Шахматный клуб "Этюд" ведёт набор детей от 5 до 12 лет в группы начинающих.

Клуб является филиалом Шахматной федерации г. Владивостока.

Шахматы развивают у детей такие качества, как:

Память; Логику; Стратегическое мышление; Пространственное воображение; Усидчивость; Амбициозность и желание побеждать.

Кроме этого, занятия шахматами помогают подготовить ребёнка к школе. Занятия построены таким образом, что 5-летний ребёнок к концу учебного года спокойно переносит полутора, а то и двухчасовое занятие.

Опытные тренеры Федерации города, умеющие найти подход к любому ребёнку, на счёту которых большое кол-во подготовленных разрядников и победителей соревнований разного уровня.