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Федерация пулевой и стендовой стрельбы Приморского края
Адреса
- +7 (914) 965-21-95
Информация
Описание: обучение стрельбе из пневматического оружия развивает психологическую и физическую устойчивость к высоким нагрузкам, формирует аналитический и рациональный склад ума.
В секции проходит профессиональная подготовка, которая дает возможность участия в соревнования различного уровня.
Стоимость: от 3000 дети, 3500 взрослые.
Дополнительные расходы: оплата поездок на соревнования (при условии, что ребенок едет на соревнования). По желанию родители могут приобрести ребенку личный пневматический пистолет для занятий, которым будет пользоваться только их ребенок.
Возраст учеников: от 8 лет до 50 лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.
Расписание работы: пн-пт с 18:30 до 20:00; сб. с 9:30 до 11:00.
Форма одежды: сменная обувь (кроссовки/кеды).
Преподаватели: Тимченко Ярослав Андреевич
Закончил Дальневосточный федеральный университет, Институт физической культуры и спорта в 2011 году. Тренер сборной команды ДВГУ в период с 2007 по 2011 года. Лучший результат спортсмена – 8 место на Чемпионате России.
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