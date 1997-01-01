Федерация пулевой и стендовой стрельбы Приморского края

Информация

Описание: обучение стрельбе из пневматического оружия развивает психологическую и физическую устойчивость к высоким нагрузкам, формирует аналитический и рациональный склад ума.

В секции проходит профессиональная подготовка, которая дает возможность участия в соревнования различного уровня.

Стоимость: от 3000 дети, 3500 взрослые.

Дополнительные расходы: оплата поездок на соревнования (при условии, что ребенок едет на соревнования). По желанию родители могут приобрести ребенку личный пневматический пистолет для занятий, которым будет пользоваться только их ребенок.

Возраст учеников: от 8 лет до 50 лет.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.

Расписание работы: пн-пт с 18:30 до 20:00; сб. с 9:30 до 11:00.

Форма одежды: сменная обувь (кроссовки/кеды).

Преподаватели: Тимченко Ярослав Андреевич

Закончил Дальневосточный федеральный университет, Институт физической культуры и спорта в 2011 году. Тренер сборной команды ДВГУ в период с 2007 по 2011 года. Лучший результат спортсмена – 8 место на Чемпионате России.