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Секция фехтования в Приморской Федерации Фехтования
Адреса
- +7 (964) 441-60-93 , тренер Наталья Константиновна, звонки с 20-00 до 22-00
- +7 (904) 624-45-47 , родительский комитет
Информация
Описание: занятия по фехтованию помогут ребенку сформировать правильнаую осанку, развить ловкость, сообразительность, наблюдательность, а также тактическое мышление и быстроту реакции.
Во время занятий фехтованием тренируются все группы мышц, развивается выносливость и координация, а также интеллект. Фехтование помогает держать организм в тонусе. И в отличие от других видов единоборств, во время занятий ребенок не получает травм, если допускает промах в ходе тренировки.
Фехтование - очень динамичный и эмоционально насыщенный вид спорта, который способствует укреплению смелости и повышению самооценки ребенка. Маленькие спортсмены, регулярно занимающиеся фехтованием, становятся гораздо увереннее в себе.
Стоимость: бесплатно.
В первый год обучения ученики проходят платно спортивную мед.комиссию.
Возраст: от 7 до 16 лет. Ребята занимаются по группам: младшие фехтовальщики и старшие фехтовальщики.
Продолжительность: от 1 часа 20 минут.
Частота занятий: от 3 раз в неделю.
Количество человек в группе: 15 человек.
Форма и экипировка: костюм, маска, оружие, обувь - приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Асадова Наталья Константиновна, тренерский стаж - 37 лет;
- Асадова Лейла Гейдаровна, тренерский стаж - 4 года.
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