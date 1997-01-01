Секция фехтования в Приморской Федерации Фехтования

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Описание: занятия по фехтованию помогут ребенку сформировать правильнаую осанку, развить ловкость, сообразительность, наблюдательность, а также тактическое мышление и быстроту реакции.

Во время занятий фехтованием тренируются все группы мышц, развивается выносливость и координация, а также интеллект. Фехтование помогает держать организм в тонусе. И в отличие от других видов единоборств, во время занятий ребенок не получает травм, если допускает промах в ходе тренировки.

Фехтование - очень динамичный и эмоционально насыщенный вид спорта, который способствует укреплению смелости и повышению самооценки ребенка. Маленькие спортсмены, регулярно занимающиеся фехтованием, становятся гораздо увереннее в себе.

Стоимость: бесплатно.

В первый год обучения ученики проходят платно спортивную мед.комиссию.

Возраст: от 7 до 16 лет. Ребята занимаются по группам: младшие фехтовальщики и старшие фехтовальщики.

Продолжительность: от 1 часа 20 минут.

Частота занятий: от 3 раз в неделю.

Количество человек в группе: 15 человек.

Форма и экипировка: костюм, маска, оружие, обувь - приобретается самостоятельно.

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