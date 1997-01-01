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        Секция фехтования в Приморской Федерации Фехтования

        Секция фехтования в Приморской Федерации Фехтования

        Тел: +7 (964) 441-60-93
        Фехтование
        Рейтинг: 7.9
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 16 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Баляева, ул. Баляева, 46 , спортивный зал, вход отдельный со двора
        • +7 (964) 441-60-93 , тренер Наталья Константиновна, звонки с 20-00 до 22-00
        • +7 (904) 624-45-47 , родительский комитет
        Информация

        Описание: занятия по фехтованию помогут ребенку сформировать правильнаую осанку, развить ловкость, сообразительность, наблюдательность, а также тактическое мышление и быстроту реакции.

        Во время занятий фехтованием тренируются все группы мышц, развивается выносливость и координация, а также интеллект. Фехтование помогает держать организм в тонусе. И в отличие от других видов единоборств, во время занятий ребенок не получает травм, если допускает промах в ходе тренировки.

        Фехтование - очень динамичный и эмоционально насыщенный вид спорта, который способствует укреплению смелости и повышению самооценки ребенка. Маленькие спортсмены, регулярно занимающиеся фехтованием, становятся гораздо увереннее в себе.

        Стоимость: бесплатно.

         В первый год обучения ученики проходят платно спортивную мед.комиссию.

        Возраст: от 7 до 16 лет. Ребята занимаются по группам: младшие фехтовальщики и старшие фехтовальщики.

        Продолжительность: от 1 часа 20 минут.

        Частота занятий: от 3 раз в неделю.

        Количество человек в группе: 15 человек.

        Форма и экипировка: костюм, маска, оружие, обувь - приобретается самостоятельно.

        Преподаватели:

        • Асадова Наталья Константиновна, тренерский стаж - 37 лет;
        • Асадова Лейла Гейдаровна, тренерский стаж - 4 года.

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