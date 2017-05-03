Фигурное катание на коньках в школе "Созвездие"

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Описание: Занятия включают в себя следующие дисциплины: ледовые тренировки, занятия по ОФП, СФП, хореографии, гимнастике, джазу. Занятия разделены на группы и уровни. Фигурное катание развивает грацию, координацию движений, выносливость, ловкость, гибкость. Дети меньше болеют. В школе сеть спортивные группы и группа здоровья.

Школа постоянно принимает участие в спортивных мероприятиях, сборах согласно календарному плану. Устраивает мастер-классы с олимпийскими чемпионами. Кроме этого, спортсмены принимают участие в показательных ледовых шоу в СК «Фетисов-Арена» вместе с именитыми фигуристами. Ученики школы становятся победителями на краевых соревнованиях, зональных первенствах, что дает возможность принять участие в первенстве России по фигурному катанию на коньках.

Возраст детей: от 3,5 - 17 лет.

Расписание: занятия проходят как индивидуально, так и в группах. Есть группа начального уровня, спортивная группа и группа здоровья. Занятия проводятся в первой и во второй половине дня в одной из ледовых арен: "Фетисов Арена" и Ледовая арена в г. Артеме.

Стоимость: от 5 500 руб. в месяц.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: от 10 до 30 чел.

Преподаватели: Денисова Илона Вячеславовна (тренер по фигурному катанию на коньках), Шапарь Раиса Платоновна (тренер по фигурному катанию на коньках), Панфилова Юлия Викторовна (тренер по фигурному катанию на коньках), Колесникова Юлия Альбертовна (тренер по фигурному катанию на коньках), Нечаева Надежда Анатольевна (тренер хореограф), Пец Татьяна Анатольевна (старший тренер по фигурному катанию на коньках).

Форма одежды: ребенок должен быть одет исходя из температурных режимов льда и зала. Спортивная одежда и обувь должна быть удобными. Коньки с устойчивым голеностопом и наточенными лезвиями. (Для занятий по ОФП, СФП, гимнастике, джазу - спортивная форма, кеды, кроссовки. Для хореографии - чешки, балетки). У девочек волосы должны быть собраны в шишку.

Дополнительные расходы: АНО «Школа фигурного катания на коньках Созвездие» - некоммерческая организация, поэтому пошив костюмов, специальной формы одежды с символикой Школы для выступлений на соревнованиях, приобретение необходимого спортивного инвентаря, профессиональная работа с музыкальным материалом (запись музыки для выступления), фото и видео съемка мероприятий, реклама, оплата спортивных взносов за соревнования и другие необходимые траты осуществляются за счет родителей. Школа находится на полном самофинансировании.