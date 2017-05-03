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        Фигурное катание на Ледовой арене "Полюс"

        Фигурное катание на Ледовой арене "Полюс"

        Фигурное катание Физическое развитие
        Рейтинг: 7.0
        Цена: От 5500
        Возраст: 3 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 26
        • +7 (423) 267-37-50
        Информация

        Объявляется набор детей в возрасте от 3-х лет в группы отделения фигурного катания на коньках «Спортивного клуба Полюс» г. Владивостока. Занятия проводятся на крытых ледовых аренах «Полюс» (ул. Овчинникова, 26-в) и «Тигр» (микрорайон «Змеинка», ул. 2-я Поселковая, 34).  Обращаться по телефону: 22-15-198.  Начало занятий - по мере комплектования групп.

        Описание: Катание на коньках полезно детям с ослабленной иммунной системой, часто болеющим респираторными заболеваниями, и даже при заболеваниях сердца. Также оздоравливающим эффектом катания на коньках является благотворное действие его на осанку детей. 

        При занятиях фигурным катанием развиваются такие физические качества как общая выносливость, ловкость, гибкость. А если ребёнка укачивает в транспорте, тоже стоит приобрести коньки и начать занятия, так как катание на коньках тренирует и работу вестибулярного аппарата. Психологи оценивают влияние катания на коньках на эмоциональную сферу детей. Ведь катание на коньках – не тот вид физических нагрузок, когда нужно ставить рекорды, нервничать из-за неудач. При скольжении по льду помимо общего оздоровления организма, дети избавляются от тревоги, стрессов, у них улучшаются сон и аппетит.

        Помимо занятий на льду, дети занимаются еще общефизической подготовкой и хореографией. 

        Возраст: От 3,5 до 17-ти лет, есть возрастное деление на группы.

        Расписание и частота занятий: частота и интенсивность занятий зависит от возраста детей. Как правило, у ребят минимум по одной тренировке на льду, ОФП и хореографии. Подробное расписание всегда публикуют на сайте Ледовой арены "Полюс", а также оговаривается с тренером. 

        Продолжительность занятия: от 1 до 1,5 часов.

        Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

        Стоимость: от 5500 руб. в месяц.

        Преподаватели: 

        Пахмутова Ирина Анатольевна - тренер-преподаватель, общий стаж работы тренером по физической культуре 11 лет. Кандидат в мастера спорта РСФСР. Закончила ДВГУ по специальности «Физическая культура и спорт».

        С 2009 года ежегодно проходит семинары тренеров и судей в г. Омске по новой системе судейства ISU. В 2010 году успешно сдала квалификационные экзамены по новой системе судейства ISU, которые дают право судейства российских соревнований. С 11.04.2012 г. по 13.04.2012 г. принимала участие в качестве судьи на Чемпионате и Первенстве Сибири и Дальнего Востока по физической культуре в г. Омске; оценка судейства «отлично». В 2011-2012 гг была награждена Дипломом за подготовку победителей в г. Санкт-Петербурге и грамотой за подготовку победителей Открытого Первенства СДЮШОР №1 г. Хабаровска.

        Голикова Ольга Алексеевна - тренер-преподаватель, общий стаж работы тренером по физической культуре 20 лет. Кандидат в мастера спорта по фигурному катанию на коньках. В 2001 году окончила Академию физической культуры и спорта г. Хабаровск. Тренер 1 категории. Доп. образование: инструктор тренажерного зала I, II категории («Академия фитнеса» г. Москва).

        Ирина Анатольевна Плаум - тренер – преподаватель, Кандидат в мастера спорта СССР по фигурному катанию на коньках.

        Форма одежды: облегающая форма одежды, фигурные коньки.

        Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.

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