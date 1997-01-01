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Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"
Цена: До 3000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 3
Информация
Описание: занятия танцами способствуют развитию гибкости и хорошей осанки у ребенка, развивают музыкальный слух, координацию движений, а также помогают приобрести уверенность в себе и позитивное мировоззрение.
В программе обучения:
- танцы/хореография
- актерское мастерство
- физ. подготовка
- растяжка
- развивающие игры
Группы формируются с учётом возраста и физического развития.
Возрастные группы:
- от 3 до 4 лет;
- от 5 до 7 лет.
Стоимость: абонемент на 12 занятий - 3000 рублей.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 12 человек.
Преподаватели: Николаева Мария Михайловна - хореограф.
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