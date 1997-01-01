Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"

Информация

Описание: занятия танцами способствуют развитию гибкости и хорошей осанки у ребенка, развивают музыкальный слух, координацию движений, а также помогают приобрести уверенность в себе и позитивное мировоззрение.

В программе обучения:

танцы/хореография

актерское мастерство

физ. подготовка

растяжка

развивающие игры

Группы формируются с учётом возраста и физического развития.

Возрастные группы:

от 3 до 4 лет;

от 5 до 7 лет.

Стоимость: абонемент на 12 занятий - 3000 рублей.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 12 человек.

Преподаватели: Николаева Мария Михайловна - хореограф.