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Физическая подготовка в школе развития «Солнечный остров»
Цена: 2400 - 4000
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Информация
Описание: занятия физкультурой представляют собой комплекс упражнений, направленных на укрепление здоровья, развитие мышц, развитие опорно-двигательной системы ребенка. Упражнения развивают выносливость, улучшают координацию и готовят детей к школьным занятиям физкультурой. Тренировки проводятся с учетом физиологических и психологических особенностей детей от 3до 6 лет.
Стоимость:
- 4000 рублей - абонемент на месяц с занятиями по 1,5 часа;
- 2400 рублей - абонемент на месяц с занятиями по 1 часу.
Возраст: от 3 до 6 лет.
Продолжительность: 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
Преподаватель: Марина Еряшева - мастер спорта по спортивной гимнастике.
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