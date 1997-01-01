Физическая подготовка в школе развития «Солнечный остров»

Информация

Описание: занятия физкультурой представляют собой комплекс упражнений, направленных на укрепление здоровья, развитие мышц, развитие опорно-двигательной системы ребенка. Упражнения развивают выносливость, улучшают координацию и готовят детей к школьным занятиям физкультурой. Тренировки проводятся с учетом физиологических и психологических особенностей детей от 3до 6 лет.

Стоимость:

4000 рублей - абонемент на месяц с занятиями по 1,5 часа;

2400 рублей - абонемент на месяц с занятиями по 1 часу.

Возраст: от 3 до 6 лет.

Продолжительность: 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.

Преподаватель: Марина Еряшева - мастер спорта по спортивной гимнастике.