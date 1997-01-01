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Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 3150
Возраст: 16 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: на занятиях ученики прорабатывают все темы курса физики за 7-9 классы. Презентации и наглядные пособия, используемые в процессе обучения, ускоряют освоение теоретического материала. В результате ребятам становится проще решать типовые задания ОГЭ.
Обучение разбито на два этапа по полугодиям:
- На первом этапе обучения школьники углубляются в изучение механики, которое формирует умение логически мыслить и решать задачи по физике.
- Занятия второго полугодия сфокусированы на освещении тем 9 класса, например, на теории атомной, ядерной и волновой физики. Понимание теоретических основ позволяет ученикам эффективно решать практические задачи.
Что включено в программу:
- доступное объяснение основных законов физики и алгоритма решения заданий;
- изучение и глубокая проработка сложных тем;
- комплексный разбор типовых для ОГЭ заданий;
- решение задач всех уровней сложности;
- проведение систематического контроля знаний с написанием тестов;
- формирование логики и умения моделировать ситуации в области физики.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 16 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели: Анна Закирова, Евгений Михайленко.
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