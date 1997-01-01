Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум"

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Описание: на занятиях ученики прорабатывают все темы курса физики за 7-9 классы. Презентации и наглядные пособия, используемые в процессе обучения, ускоряют освоение теоретического материала. В результате ребятам становится проще решать типовые задания ОГЭ.

Обучение разбито на два этапа по полугодиям:

На первом этапе обучения школьники углубляются в изучение механики, которое формирует умение логически мыслить и решать задачи по физике.

Занятия второго полугодия сфокусированы на освещении тем 9 класса, например, на теории атомной, ядерной и волновой физики. Понимание теоретических основ позволяет ученикам эффективно решать практические задачи.

Что включено в программу:

доступное объяснение основных законов физики и алгоритма решения заданий;

изучение и глубокая проработка сложных тем;

комплексный разбор типовых для ОГЭ заданий;

решение задач всех уровней сложности;

проведение систематического контроля знаний с написанием тестов;

формирование логики и умения моделировать ситуации в области физики.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: Анна Закирова, Евгений Михайленко.