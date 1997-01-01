Физика в образовательном центре "Юниум"

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Описание: занятия направлены на формирование у детей взгляда на мир, основанного на понимании физических законов. Многие явления, с которыми дети сталкиваются в жизни, но не могут объяснить, становятся понятными с точки зрения физики: почему быстро распространяется запах духов, почему остановить массивные грузовики сложнее, чем легковые автомобили, и многое другое.

Занятия для старших классов ориентированы на формирование углубленных знаний по физике, а также на постепенную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Программа для 8 классов большое внимание уделяет тепловым, электромагнитным и световым явлениям, «геометрической оптике» - темам, без правильного понимания которых невозможно самостоятельное решение расчетных задач соответствующих разделов. Также особое внимание уделяется базовым навыкам, необходимым для решения физических задач, таких как: физическая логика при объяснении явлений, преобразование алгебраических выражений, работа с размерностями.

Программа обучения 10 классов делится на два этапа:

В первом углублённо изучается механика.

Второй посвящен молекулярно-кинетической теории, газовым законам, термодинамике, электростатике и законам постоянного тока.

Чему научится ребенок:

аналитически мыслить;

логично рассуждать о явлении с точки зрения физики;

физически моделировать ситуацию или явление;

самостоятельно решать большинство качественных и расчётных задач;

решать более 50% задач из ЕГЭ;

вырабатывать стратегию решения любых задач.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 13 до 17 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.