Фольклорный кружок "Хоровод" в клубе им. Блюхера

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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 , 1-й этаж
- +7 (423) 231-65-64
Информация
Описание: В программе: традиции и обряды народных календарных праздников, история народного костюма, вокальное творчество, детский потешный игровой фольклор, участие в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Сорокина Зинаида Ильинична - руководитель.
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