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Фортепиано-синтезатор во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 29
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-15 лет.
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