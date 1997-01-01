Фортепиано в центре "88 клавиш"

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Описание: для детей 2-3 лет есть групповые занятия, старше 3-х лет индивидуальные занятия на фортепиано.

Возраст: от 2-х до 18-ти лет.

Продолжительность: 50 минут.

Стоимость: от 500 до 1000 руб. за занятие.