Фортепиано в центре "88 клавиш"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14
- +7 (423) 299-85-88
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (423) 268-20-16
Информация
Описание: для детей 2-3 лет есть групповые занятия, старше 3-х лет индивидуальные занятия на фортепиано.
Возраст: от 2-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: от 500 до 1000 руб. за занятие.
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Обучение игре на скрипке в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
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Ансамбль эстрадной песни «Созвездие» в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная литература во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
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Сольфеджио в центре "88 клавиш"От 2 до 18 лет От 500 до 1000 руб Частная
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Ансамбль гитаристов "Аккорд" в ДКЖДОт 8 до 18 лет Государственная
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Обучение игре на виолончели в школе "Виртуозы"От 7 до 18 лет От 1000 руб Частная
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Фортепиано-синтезатор во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
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Вокальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
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Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 7 до 18 лет От 450 руб Частная
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Музыка в Центре развития "БэбиГениус"От 1 до 5 лет От 500 до 4800 руб Частная
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