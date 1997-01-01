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Фортепиано во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 22, 30, 33, 36
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-15 лет.
Расписание каб. 22: понедельник: 09.00-10.00, 11.00-12.00, 16.00-19.00, среда: 09.00 - 11.00, пятница: 16.00 - 21.00, суббота: 09.00-13.00, 14.00-18.00.
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