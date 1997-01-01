Фотография в образовательном центре "Юниум"

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Описание: на занятиях ребята узнают о тонкостях создания снимков, приемах и техниках фотосъемки, обучаются работе с фотоаппаратом в любых условиях.

Обучение фотографии объединяет теорию и практические задания. В ходе занятий участники осваивают приемы съемки, экспериментируют с популярными жанрами фотографи, изучают работы мэтров фотографии, а также учатся ретушировать и обрабатывать фото для создания оригинальных снимков.

Во время обучения ребята работают над собственным портфолио.

Чему научатся дети:

применять теорию фотографии на практике;

ориентироваться в работах известных фотографов;

работать в собственном стиле;

делать красивые и качественные снимки;

работать в любых условиях съёмки;

обрабатывать и ретушировать фотографии.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Анастасия Хвостова.