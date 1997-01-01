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Фотография в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: на занятиях ребята узнают о тонкостях создания снимков, приемах и техниках фотосъемки, обучаются работе с фотоаппаратом в любых условиях.
Обучение фотографии объединяет теорию и практические задания. В ходе занятий участники осваивают приемы съемки, экспериментируют с популярными жанрами фотографи, изучают работы мэтров фотографии, а также учатся ретушировать и обрабатывать фото для создания оригинальных снимков.
Во время обучения ребята работают над собственным портфолио.
Чему научатся дети:
- применять теорию фотографии на практике;
- ориентироваться в работах известных фотографов;
- работать в собственном стиле;
- делать красивые и качественные снимки;
- работать в любых условиях съёмки;
- обрабатывать и ретушировать фотографии.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Анастасия Хвостова.
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