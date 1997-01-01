Французский язык в "Альянс Франсез"

Информация

Описание: группы делятся на: 4-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет, 13 лет и старше.

Возраст: от 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность: от 40 минут до 1,5 часов.

Стоимость: от 3100 до 4600 руб. в месяц.