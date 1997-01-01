Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Французский язык в "Альянс Франсез"
Цена: 3100 - 4600
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, ул. Тигровая, 7
- +7 (423) 200-32-24
- +7 (423) 224-06-24
Информация
Описание: группы делятся на: 4-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет, 13 лет и старше.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 40 минут до 1,5 часов.
Стоимость: от 3100 до 4600 руб. в месяц.
-
Испанский язык в Учебном центре "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Китайский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
-
Французский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Baby English в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Раннее развитие на английском в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Китайский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
-
Английский язык в ГВПД "Цветные ладошки"От 4 до 7 лет От 450 руб Частная
-
Английский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Английский язык в центре "Наш мир"От 5 до 18 лет От 3500 руб Частная
-
Испанский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
Загрузка комментариев...