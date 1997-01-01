Французский язык в центре "Полиглотики"

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Описание: занятия проходят в игровой форме, дети изучают лексику, много общаются, слушают и поют песни, рисуют, таким образом, обучение французскому языку происходит параллельно с развитием творческого потенциала ребенка. Все задания в рамках программы для детей сбалансированы таким образом, чтобы гармонично развивались все языковые способности и навыки ребят: умение читать, писать, говорить по-французски и воспринимать французскую речь на слух.

Обучение построено на учебно-языковых и речевых играх, которые помогают развить коммуникативные способности, творческое воображение и художественный вкус ребенка. На уроках активно используется живой язык: песни, изречения, считалки, рифмовки.

На занятиях со школьниками особое внимание уделяется изучению культуры Франции, истории, национальных особенностей, обычаям. Ребята ставят небольшие театрализованные представления, которые с гордостью в конце каждого курса демонстрируют родителям.

Основные задачи в обучении - научить ребенка свободно общаться на французском языке в рамках разговорной тематики, у дошкольников сформировать навыки общения на французском языке, а также навыки восприятия и понимания разговорной речи на слух; у детей младшего школьного возраста – развить умения читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров, писать письма.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.