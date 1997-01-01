Французский язык в школе "Аспект"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Постышева, 33
- +7 (423) 248-84-05
- +7 (908) 458-57-87
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: от 40 до 80 минут.
Стоимость: от 300 до 750 рублей за занятие.
Преподаватель: Анастасия Дмитриевна - преподаватель английского и французского языков.
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Английский театр в центре "Полиглотики"От 3 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский для первоклашек Центре "Чайка"От 7 до 8 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Китайский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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Японский язык в "Afina Education"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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Французский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Китайский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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Speaking Club в ПолиглотикиОт 7 до 14 лет От 1150 до 4500 руб Частная
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Испанский язык в школе "Prosper"От 7 до 18 лет От 3000 до 3500 руб Частная
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Английский язык в школе Vladivostok Education GroupОт 4 до 17 лет От 6480 до 8640 руб Частная
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Английский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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