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Французский язык в школе "United"
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
- +7 (423) 266-90-59
- +7 (902) 480-90-59
- +7 (423) 272-79-71
- +7 (914) 792-79-71
Информация
Описание: индивидуальные занятия.
Возраст: от 4-х до 18-ми лет.
Продолжительность: от 40 до 50 минут.
Стоимость: 2400 рублей в месяц.
Преподаватели: Елена Евгеньевна - преподаватель английского и французского языка.
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