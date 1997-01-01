Французский язык в Учебном центре "Imperial"

Информация

Описание: программа обучения разработана согласно европейским стандартам обучения иностранному языку. Эффективности занятий способствуют и современные мультимедийные средства. Каждому ребенку уделяется максимум внимания, требуемого для освоения и закрепления материала согласно программе.

Также проводятся индивидуальные занятия, график которых строится индивидуально.

Методика обучения учитывает все особенности развития ребенка, его непоседливость и любознательность, поэтому занятия проходят в максимально динамичной и игровой форме. Главное условие игры – общение на французском языке. Также в центре действует призовая система оценки знанийдетей.

Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные категории:

от 3 до 6 лет;

от 6 до 10 лет;

от 10 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 2 до 5 детей.