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Французский язык в Учебном центре "Imperial"
Адреса
- +7 (423) 273-75-20
- +7 (423) 273-75-20
Информация
Описание: программа обучения разработана согласно европейским стандартам обучения иностранному языку. Эффективности занятий способствуют и современные мультимедийные средства. Каждому ребенку уделяется максимум внимания, требуемого для освоения и закрепления материала согласно программе.
Также проводятся индивидуальные занятия, график которых строится индивидуально.
Методика обучения учитывает все особенности развития ребенка, его непоседливость и любознательность, поэтому занятия проходят в максимально динамичной и игровой форме. Главное условие игры – общение на французском языке. Также в центре действует призовая система оценки знанийдетей.
Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные категории:
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- от 10 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 2 до 5 детей.
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