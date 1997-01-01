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Футбол в Детском клубе "Чемпион"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
- +7 (423) 240-40-22
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