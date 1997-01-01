Футбол в школе "Форвард"

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Информация
Описание: занятия футболом развивают не только физическую форму, но и тренируют дисциплину, внимательность, аккуратность. Этот вид спорта также развивает технику, реакцию, координацию. Занятия построены в игровой форме. Разные упражнения направлены на развитие координации, силы, ловкости, футбольной техники.
Занятия в группе способствуют тому, что ребенок взаимодействуя с другими детьми, учится общаться, конкурировать, выигрывать, проигрывать при поддержке тренеров и близких. В ходе обучения у детей укрепляется уверенность в себе и развивается способность справляться с неудачами и одерживать победы.
Стоимость: абонемент на месяц от 3200 рублей в зависимости от количества занятий, возраста ребенка и филиала. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные программы:
- мини - от 3 до 4 лет;
- мини-классик - от 4 до 5 лет;
- классик - от 5 до 6 лет;
- макси - от 6 лет и старше.
Продолжительность: 55 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
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