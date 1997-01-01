Футбол в Школе "Восток"

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Информация
Описание: в футбольной школе малыши уже с первых занятий учатся быть футболистами, спортсменами, частью команды, осваивают первоначальные навыки владения мячом.
Комплексы упражнений, разработанные тренерами, позволяют тренировать не только мышцы, но и другие важные вещи для качественной игры в футбол:⠀
⚽ сознание
⚽ стратегическое мышление
⚽ концентрацию
⚽ командную игру
⚽ координацию движений
⚽ ловкость
⚽ скорость принятия решений
Занятия в школе тренеры проводят в парах (тренер и помощник), чтобы обеспечить максимум внимания каждому ученику.
Стоимость: от 4000 рублей в месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста ребенка.
Количество человек в группе: от 8 до 15 человек.
Преподаватели: Воронов Денис Игоревич - старший тренер, Бабенко Владислав Сергеевич, Ряхин Алексей Алексеевич, Смольянов Николай Валерьевич, Павленко Артем Павлович.
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