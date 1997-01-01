Футбол в спортивной школе Богатырь

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Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14Г
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: Занятия футболом развивают ловкость и улучшают координацию движений.
Возраст: От 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Есюнин Вечяслав Владиславович - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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