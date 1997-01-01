Футбол в Спортивной школе "Старт"

Информация

Описание: футбол заметно улучшает общефизическое развитие ребенка. Благодаря тренировкам ребенок приобщается к здоровому образу жизни, находится в хорошем физическом состоянии. За счет динамичности и подвижности игры ребенок развивает координация движений и реакцию.

Благодаря футболу происходит еще и интеллектуальное развитие. Ведь футбол - это очень умная тактическая игра. Также занятия способствуют и личностному развитию ребенка, он учится работать в команде, приобретает лидерские качества и целеустремленность.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 2-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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