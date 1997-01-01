Футбол в Спортивной школе "Старт"

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Информация
Описание: футбол заметно улучшает общефизическое развитие ребенка. Благодаря тренировкам ребенок приобщается к здоровому образу жизни, находится в хорошем физическом состоянии. За счет динамичности и подвижности игры ребенок развивает координация движений и реакцию.
Благодаря футболу происходит еще и интеллектуальное развитие. Ведь футбол - это очень умная тактическая игра. Также занятия способствуют и личностному развитию ребенка, он учится работать в команде, приобретает лидерские качества и целеустремленность.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 2-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Абраменко Никита Владимирович - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 10 лет;
- Казак Валерий Артурович - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 28 лет;
- Погодин Игорь Валерьевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 10 лет;
- Пятовол Дмитрий Викторович - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 8 лет;
- Герасимов Виктор Иванович - тренер-преподаватель, стаж работы - 30 лет;
- Мандрон Никита Сергеевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 4 года;
- Дубовицкий Александр Сергеевич- тренер-преподаватель.
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