Футбол в спорткомплексе Гавань

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Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3 , 1-й этаж
- +7 (423) 249-73-22 , ресепшн
- +7 (423) 249-74-72 , приемная
- +7 (423) 249-62-78 , бассейн
- +7 (423) 249-71-14 , тренажерный зал
Информация
Описание: На занятиях дети занимаются общефизической подготовкой и основами игры в футбол.
Возраст: От 5-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: до 2700 руб. в месяц.
Преподаватель: Афанасьев Евгений Иванович - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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