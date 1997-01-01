Футбол в спорткомплексе Юность

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Описание: на занятиях кроме игры в футбол ребята также занимаются общей физической подготовкой. Благодаря занятиям ребенок станет физически развитым, укрепятся не только кости, но и мышечная ткань.

Тренировки включают разнообразные упражнения, работают все группы мышц, оказывается комплексная физическая нагрузка. Работа в команде ребенку возможность почувствовать себя личностью, научиться взаимодействовать со сверстниками и старшими, что поможет ему адаптироваться в обществе.

Этот вид спорта положительно скажется и на психологическом развитии ребенка, он научится думать, рассчитывать каждый свой шаг, оценивать действия других игроков, планировать. Малыш научится бороться, будет понимать, что такое цель. Футбол — отличный способ выработать силу воли.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Хлыстов Валерий Александрович.