Футбол в спорткомплексе Юность

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (423) 245-95-65 , администратор
- +7 (423) 245-58-47 , директор
Информация
Описание: на занятиях кроме игры в футбол ребята также занимаются общей физической подготовкой. Благодаря занятиям ребенок станет физически развитым, укрепятся не только кости, но и мышечная ткань.
Тренировки включают разнообразные упражнения, работают все группы мышц, оказывается комплексная физическая нагрузка. Работа в команде ребенку возможность почувствовать себя личностью, научиться взаимодействовать со сверстниками и старшими, что поможет ему адаптироваться в обществе.
Этот вид спорта положительно скажется и на психологическом развитии ребенка, он научится думать, рассчитывать каждый свой шаг, оценивать действия других игроков, планировать. Малыш научится бороться, будет понимать, что такое цель. Футбол — отличный способ выработать силу воли.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Хлыстов Валерий Александрович.
-
Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"От 5 до 9 лет Бесплатно Частная
-
Футбол в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2700 руб Частная
-
Волейбол в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Бадминтон в Детском клубе "Чемпион"От 6 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Баскетбол в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Футбол в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Футбол в школе "Форвард"От 3 до 18 лет От 3200 руб Частная
-
Баскетбол в спортивной школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Футбол в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Баскетбол в спортивной школе БастионОт 9 до 11 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...