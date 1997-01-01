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Гандбол в Спортивной школе "Русич"
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Информация
Описание: на занятиях дети развивают сердечную систему, улучшают координацию движений. Гандбол тренирует ловкость и выносливость, а также интеллектуальные качества, необходимые для работы в команде.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Румянцева Нина Николаевна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Агалюнина Антонина Викторовна - тренер-преподаватель высшей категории, награждена Грамотой Федерального агенства по ФКиС;
- Румянцев Виктор Дмитриевич - тренер-преподаватель высшей категори;
- Учителева Елена Олеговна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Харис Светлана Юрьевна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Савенко Виктор Григорьевич - тренер-преподаватель высшей категории, почётный работник общего образования РФ 2009 года;
- Шешукова Людмила Васильевна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник народного образования;
- Герман Лариса Павловна - тренер-преподаватель высшей категории, награждена Почётной грамотой Министерства спорта и туризма;
- Белецкая Галина Петровна - тренер-преподаватель высшей категории, Почётный работник общего образования РФ 2009 года;
- Гаёва Наталья Александровна - тренер-преподаватель 1 категории;
- Кириченко Максим Олегович - тренер-преподаватель;
- Волкова Анна Юрьевна - тренер-преподаватель;
- Лесков Николай Александрович - тренер-преподаватель;
- Дудин Дмитрий Викторович - тренер-преподаватель;
- Паутова Оксана Евгеньевна - тренер-преподаватель;
- Белоусов Егор Дмитриевич - тренер-преподаватель.
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