Гандбол в Спортивной школе "Старт"

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Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а
- +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 40а
- +7 (423) 244-11-86
Информация
Описание: гандбол - подвижная игра с мячом, которая напоминает футбол, баскетбол, и регби по атлетизму. Этот подвижный вид спорта гармонично развивает общую физическую выносливость, улучшает координацию движений , тренирует реакцию, ловкость. Занятия этим видом спорта развивают все группы мышц, а также хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при игре в гандбол развивается логика и скорость мышления.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Абрамов Александр Викторович - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 12 лет;
- Рыберт Наталья Анатольевна - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 20 лет.
- Дорогова Юлия Львовна - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 29 лет.
- Абрамова Марина Николаевна - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 28 лет, удостоена Почётной грамотой Министерства спорта и туризма РФ;
- Зарапина Елизавета Андреевна - тренер-преподаватель.
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