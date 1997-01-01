Гандбол в Спортивной школе "Старт"

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Описание: гандбол - подвижная игра с мячом, которая напоминает футбол, баскетбол, и регби по атлетизму. Этот подвижный вид спорта гармонично развивает общую физическую выносливость, улучшает координацию движений , тренирует реакцию, ловкость. Занятия этим видом спорта развивают все группы мышц, а также хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при игре в гандбол развивается логика и скорость мышления.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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