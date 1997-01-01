Живопись в Центре "Piramida"

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Информация
Описание: занятия подходят как для детей, которые никогда не рисовали, так и для ранее занимавшихся рисованием. Занятия развивают моторику и мелкую пластику рук, систематизируют мышление, расширяют представления о мире, учат детей выполнять действия под контролем сознания. Дошкольникам занятия рисованием помогут подготовить руку к письму, а школьникам облегчат обучение.
В ходе обучения дети осваивают живопись, рисунок, композицию, основы цветоведения, графику, аппликацию, оригами, бумагопластику и лепку. Программа занятий построена на основе комплексной авторской методике обучения детей и развития их талантов.
Стоимость:
- 250 рублей - одно занятие;
- 3000 рублей - абонемент на 12 занятий;
- 400 рублей - одно пробное занятие.
Возраст: от 5 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"От 3 до 17 лет От 500 до 2800 руб Частная
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Кружок Театральный в Детском клубе "Гренада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
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ИЗО в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Клякса" в детском клубе им. НейбутаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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ИЗО в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 2000 руб Государственная
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