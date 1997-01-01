Живопись в Центре "Piramida"

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Описание: занятия подходят как для детей, которые никогда не рисовали, так и для ранее занимавшихся рисованием. Занятия развивают моторику и мелкую пластику рук, систематизируют мышление, расширяют представления о мире, учат детей выполнять действия под контролем сознания. Дошкольникам занятия рисованием помогут подготовить руку к письму, а школьникам облегчат обучение.

В ходе обучения дети осваивают живопись, рисунок, композицию, основы цветоведения, графику, аппликацию, оригами, бумагопластику и лепку. Программа занятий построена на основе комплексной авторской методике обучения детей и развития их талантов.

Стоимость:

250 рублей - одно занятие;

3000 рублей - абонемент на 12 занятий;

400 рублей - одно пробное занятие.

Возраст: от 5 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.