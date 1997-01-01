Живопись в Детском центре "Ромашка"

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Адреса
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Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24
- +7 (924) 727-16-37
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7 , оф. 409
- +7 (908) 980-00-42
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Кружок "Одарёнок" во Дворце детского творчестваОт 6 до 16 лет Бесплатно Государственная
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ИЗО в Детском клубе "Юность"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Кружок «ИЗО» в клубе им. КудаковскогоОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Изо-студия в клубе "Бамбини"От 4 до 9 лет От 800 до 2000 руб Частная
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Уроки рисования в арт-студии "Элементы света"От 7 до 17 лет От 400 руб Частная
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Рисование в Мастерской художникаОт 4 до 18 лет От 300 руб Частная
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Живопись в Центре "Piramida"От 5 до 18 лет От 250 до 3000 руб Частная
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Уроки живописи и творческие занятия в Детском клубе "Всезнайка"От 4 до 15 лет Частная
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Уроки рисования в Школе рисования "Атенебрис"От 5 до 18 лет Частная
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Кружок Театральный в Детском клубе "Гренада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
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