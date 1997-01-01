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Живопись в школе "Archi"
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Описание: в программу обучения включены занятия по классическим направлениям - академический рисунок, живопись, графика, композиция, колористика, история искусств. Занятия сочетают в себе классические, а также современные принципы и приемы подачи материала. Дети подробно знакомятся с колористикой, линейной и воздушной перспективой, осваивают принципы композиции, различные техники и материалы.
В программу собрано все необходимое, что нужно знать детям, желающим связать свою жизнь с изобразительным искусством, архитектурой, дизайном, но не посещающим художественную школу.
Кроме того, у ребят есть возможность пройти подготовку к поступлению в ВУЗ по следующим направлениям: черчение, 3д композиция, 2д композиция, рисунок, живопись. На занятиях можно получить всю необходимую базу и как следует подготовиться к вступительным испытаниям в ВУЗ на профильные специальности по академическому рисунку и живописи.
Также подготовку к экзаменам по одному из направлений можно пройти отдельно от основного курса.
Стоимость: 3200 рублей в месяц, 500-800 рублей - разовое занятие. Подготовка к экзаменам по каждому из направлений - 2000 рублей в месяц (1 раз в неделю), 500 рублей - разовое занятие.
Возрастные группы:
- от 9 до 12 лет;
- от 13 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут по будням (для тех, кто занимается 2 раза в неделю) и 2 часа 30 минут в выходной (для тех, кто занимается 1 раз в неделю).
Частота занятий: 2 раза в неделю или 1 раз в выходной.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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