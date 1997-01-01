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Живопись в Творческой студии "Do-Do"
Адреса
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: занятия основываются на технологии "эмоционального настроя". В рамках этой технологии предусмотрены следующие приемы для активного и быстрого включения детей в художественную деятельность:
- обращение к детской фантазии,
- пробуждение интереса при помощи игровых моментов,
- прослушивание музыки,
- слушание художественных текстов.
Обучение проходит по следующим направлениям:
1) Нетрадиционные техники рисования: монотипия, кляксография. Использование данных техник направлено на изучение цветового спектра.
2) Стилизация - техника позволяет почувствовать суть объекта и сделать его как можно более узнаваемым, осознать его форму.
3) Анималистика - делается отсылка к интересам детей младшего возраста, находящимся в активном процессе познания мира.
4) Лепк - способствует развитию пространственного восприятия и мелкой моторики рук ребенка, что особенно важно при поступлении в школу.
Первые темы занятий:
- «Мои любимые цвета» (кляксография)
- «Волшебные животные» (стилизация)
- «Осень за окном» (монотипия)
- «Лесные обитатели» (лепка)
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возраст: от 5 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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