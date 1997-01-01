Живопись в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: занятия основываются на технологии "эмоционального настроя". В рамках этой технологии предусмотрены следующие приемы для активного и быстрого включения детей в художественную деятельность:

обращение к детской фантазии,

пробуждение интереса при помощи игровых моментов,

прослушивание музыки,

слушание художественных текстов.

Обучение проходит по следующим направлениям:

1) Нетрадиционные техники рисования: монотипия, кляксография. Использование данных техник направлено на изучение цветового спектра.

2) Стилизация - техника позволяет почувствовать суть объекта и сделать его как можно более узнаваемым, осознать его форму.

3) Анималистика - делается отсылка к интересам детей младшего возраста, находящимся в активном процессе познания мира.

4) Лепк - способствует развитию пространственного восприятия и мелкой моторики рук ребенка, что особенно важно при поступлении в школу.

Первые темы занятий:

«Мои любимые цвета» (кляксография)

«Волшебные животные» (стилизация)

«Осень за окном» (монотипия)

«Лесные обитатели» (лепка)

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возраст: от 5 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.