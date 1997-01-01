Гитара в центре "88 клавиш"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14
- +7 (423) 299-85-88
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 268-20-16
Информация
Описание: В программе: обучение игре на гитаре с нуля.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: от 500 до 1000 руб. за занятие.
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