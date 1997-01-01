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Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"
Цена: От 450
Возраст: 7 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 , "Гранд", 2-й этаж
- +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 , под. 8, кв. 310
- +7 (423) 202-52-14
Информация
Описание: В программе: азы игры на гитаре. Регулярно проводятся отчётные концерты и конкурсы.
В секции ведется обучение "особенных" детей, детей с ограниченными способностями.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: от 450 руб./1 занятие.
Преподаватели: Дориков Владимир Викторович - педагог.
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