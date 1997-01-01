Гитара в Детском центре "Фристайл"

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Адреса
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Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21
- +7 (423) 292-48-84
Информация
Описание: В программе: уроки игры на гитаре.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1800 руб. в месяц.
Преподаватель: Верещагина Ирина Александровна - руководитель.
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