Гитара в детском клубе им. Блюхера

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137
- +7 (423) 231-65-64
Информация
Описание: В программе: обучение игре на гитаре.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Давыдова Тамара Александровна - руководитель.
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