Гончарное дело на английском языке в АНО "Школа дружбы"

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Описание: на занятиях вся деятельность сопровождается переводом на английский язык, что помогает детям улучшить восприятие и понимание английской речи. Занятия помогают детям преодолеть страх вступать в диалог на английском языке. В ходе урока преподаватель выводит ребенка на диалог, корректирует при необходимости.

За счет обучения происходит обогащение словарного запаса как активного, так и пассивного. А кроме того, ребенок получает пользу и удовольствие от самого процесса лепки из глины и работы за гончарным кругом.

Все изделия обжигаются и в дальнейшем организуется занятие по росписи изделий.

Стоимость: 500 рублей за 1 занятие. Для посещения необходимо приобрести абонемент на 3 месяца (8 занятий). На первое пробное занятие абонемент не требуется.

Возраст: от 5 до 12 лет. Дети младше 6 лет допускаются на занятия только с родителем.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (в воскресенье).

Количество человек в группе: до 8 человек.