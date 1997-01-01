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        Гончарное ремесло в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

        Гончарное ремесло в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

        Изобразительное искусство
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 5 - 5 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Чуркин, ул. Терешковой, 15 , 3-й подъезд
        • +7 (984) 198-32-87
        • +7 (423) 208-32-87
        Информация

        Описание: обучение детей гончарному мастерству, ручной лепке, декорированию. Занятия начнутся с определения творческого потенциала в процессе работы с малыми формами. Вопросы технологии, сочетание простых форм, попытка собрать сложную форму, роспись ангобами, глазурями, обжиг. Работа по эскизам, деформация, монтаж – все это будет на занятиях по гончарному мастерству.

        Также на занятиях проходит знакомство и освоение техники работы на гончарном круге.

        Глина и развитие детей
        Работа с глиной – творческое занятие, которое позволяет находить применение художественным способностям и взрослым, и детям. Гончарный круг для детей прост в использовании – приложения значительной физической силы не требуется. При работе на гончарном круге человек занимается умственной и физической деятельностью одновременно. Сначала ему нужно будет придумать, что он хочет сделать, предусмотреть детали, затем овладеть практическими навыками и понять, как он будет применять их, воплотить идею в жизнь.

        Возраст: от 5 лет, группы для взрослых.

        Продолжительность: 1,5 часа.

        Стоимость: 3500 руб./мес. - 8 занятий.​

        Расписание:
        Понедельник и среда: с 13.00 до 14.30 (дети);
        Вторник и четверг:

        • 10.00 - 11.30 (дети);
        • 19.00 - 20.30 (взрослые);

        Суббота:

        • 16.00 - 18.00 (дети) - 1 р./в неделю (группа выходного дня);
        • 18.30 - 20.30 (взрослые) + 1 р./в неделю (группа выходного дня).

        Возможно посещение мама + ребёнок (скидка 20%), также за второго, третьего и т. д. ребёнка, посещающего мастерскую.

        Абонементная система, разовых посещений нет. 

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