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Гончарное ремесло в Творческой мастерской "Дети Пикассо"
Адреса
- +7 (984) 198-32-87
- +7 (423) 208-32-87
Информация
Описание: обучение детей гончарному мастерству, ручной лепке, декорированию. Занятия начнутся с определения творческого потенциала в процессе работы с малыми формами. Вопросы технологии, сочетание простых форм, попытка собрать сложную форму, роспись ангобами, глазурями, обжиг. Работа по эскизам, деформация, монтаж – все это будет на занятиях по гончарному мастерству.
Также на занятиях проходит знакомство и освоение техники работы на гончарном круге.
Глина и развитие детей
Работа с глиной – творческое занятие, которое позволяет находить применение художественным способностям и взрослым, и детям. Гончарный круг для детей прост в использовании – приложения значительной физической силы не требуется. При работе на гончарном круге человек занимается умственной и физической деятельностью одновременно. Сначала ему нужно будет придумать, что он хочет сделать, предусмотреть детали, затем овладеть практическими навыками и понять, как он будет применять их, воплотить идею в жизнь.
Возраст: от 5 лет, группы для взрослых.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 3500 руб./мес. - 8 занятий.
Расписание:
Понедельник и среда: с 13.00 до 14.30 (дети);
Вторник и четверг:
- 10.00 - 11.30 (дети);
- 19.00 - 20.30 (взрослые);
Суббота:
- 16.00 - 18.00 (дети) - 1 р./в неделю (группа выходного дня);
- 18.30 - 20.30 (взрослые) + 1 р./в неделю (группа выходного дня).
Возможно посещение мама + ребёнок (скидка 20%), также за второго, третьего и т. д. ребёнка, посещающего мастерскую.
Абонементная система, разовых посещений нет.
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