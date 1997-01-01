Гончарное ремесло в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

Информация

Описание: обучение детей гончарному мастерству, ручной лепке, декорированию. Занятия начнутся с определения творческого потенциала в процессе работы с малыми формами. Вопросы технологии, сочетание простых форм, попытка собрать сложную форму, роспись ангобами, глазурями, обжиг. Работа по эскизам, деформация, монтаж – все это будет на занятиях по гончарному мастерству.

Также на занятиях проходит знакомство и освоение техники работы на гончарном круге.

Глина и развитие детей

Работа с глиной – творческое занятие, которое позволяет находить применение художественным способностям и взрослым, и детям. Гончарный круг для детей прост в использовании – приложения значительной физической силы не требуется. При работе на гончарном круге человек занимается умственной и физической деятельностью одновременно. Сначала ему нужно будет придумать, что он хочет сделать, предусмотреть детали, затем овладеть практическими навыками и понять, как он будет применять их, воплотить идею в жизнь.

Возраст: от 5 лет, группы для взрослых.

Продолжительность: 1,5 часа.

Стоимость: 3500 руб./мес. - 8 занятий.​

Расписание:

Понедельник и среда: с 13.00 до 14.30 (дети);

Вторник и четверг:

10.00 - 11.30 (дети);

19.00 - 20.30 (взрослые);

Суббота:

16.00 - 18.00 (дети) - 1 р./в неделю (группа выходного дня);

18.30 - 20.30 (взрослые) + 1 р./в неделю (группа выходного дня).

Возможно посещение мама + ребёнок (скидка 20%), также за второго, третьего и т. д. ребёнка, посещающего мастерскую.

Абонементная система, разовых посещений нет.