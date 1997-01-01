Гребной спорт в ЦСКА

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Владивосток, По-ов. Песчанный, ул. Набережная (с. Береговое), 7
- +7 (423) 293-33-25
Владивосток, Центр, ул. Корабельная Набережная, 21
- +7 (423) 265-06-00
- +7 (423) 299-76-64
- +7 (423) 229-76-64
- +7 (904) 629-76-64
Информация
Описание: Дети занимаются общефизической подготовкой. Приобретаются навыки гребли на байдарках и каноэ.
Возраст: От 10-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
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